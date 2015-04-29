МИД России не исключил, что на Украине готовят провокацию с химоружием

По словам Захаровой, очередная антироссийская провокация заключается в использовании отравляющих веществ западного производства.

МИД России не исключил, что на Украине готовят провокацию с химическим оружием. Об этом заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По словам дипломата, очередная антироссийская провокация заключается в использовании отравляющих веществ западного производства. Захарова подчеркнула, что это собираются сделать для инициирования в структурах ООН и мировых СМИ новую кампанию по обвинению в адрес Москвы.

Ранее Лавров предупредил об опасности откладывания переговоров о мире на Украине.

Видео: МИД России