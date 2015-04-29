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МИД России не исключил, что на Украине готовят провокацию с химоружием

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По словам Захаровой, очередная антироссийская провокация заключается в использовании отравляющих веществ западного производства.

МИД России не исключил, что на Украине готовят провокацию с химическим оружием. Об этом заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По словам дипломата, очередная антироссийская провокация заключается в использовании отравляющих веществ западного производства. Захарова подчеркнула, что это собираются сделать для инициирования в структурах ООН и мировых СМИ новую кампанию по обвинению в адрес Москвы.

Ранее Лавров предупредил об опасности откладывания переговоров о мире на Украине.

Видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид россии, украина, химическое оружие
Категории: Лента новостей, Новости России,

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