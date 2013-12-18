В Музее стрит-арта появился огромный куб из книг

Арт-объект называется "Фундамент знаний".

В субботу, 28 августа, В Музее стрит-арт появился куб, составленный из книг авторства Романа Матвиенко. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

По словам художника, в работе были использованы книги старых изданий или списанные, или поврежденные. Каждую из их граней Матвиенко расписал в каллиграфии — прямо на глазах у посетителей.

Арт-объект называется "Фундамент знаний". Так, художник хочет напомнить зрителям о роли книги в формировании сознания. В соответствии с этим выбрал и форму – куб – как наиболее устойчивую. Роман впервые использовал такую технику. Этот куб является частью проекта "Питер читает".

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Фото: pexels