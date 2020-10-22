В Музее стрит-арта 5 июня откроется выставка "Ау"

Музей стрит-арта откроет обновленную публичную экспозицию впервые с 2019 года (2020-й был пропущен из-за пандемии COVID-19 ).

Музей стрит-арта 5 июня откроет обновленную публичную экспозицию впервые с 2019 года. По традиции вся площадка будет обновлена: старые росписи и муралы будут закрашены, чтобы уступить место новым, пространство котельной займут скульптуры и инсталляции. Темой сезонной экспозиции станет потеря ориентиров и поиск себя, а в создании экспозиции примут участие художники из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Минска.

Музей стрит-арта представит масштабный проект молодых российских художников – сайт-специфичную выставку "Ау", куратором которой стала Майя Ковальски.

С момента основания Музея стрит-арта мы постоянно работали с международными командами: немецкими, британскими, французскими и т.д., но еще в 2019 году мы взяли курс на отечественный стрит-арт. Татьяна Пинчук, директора Музея стрит-арта

На выставке представлены работы художников, среди которых Никита Nomerz, Павел Отдельнов, Илья Мозги, Максим Трулов, Ксюша Ласточка, Иван Серый, Дмитрий Каштальян, Полина Осипова, BOMSE, Миша Vert, Иван Волков, Паша Бумажный, Виктор Забуга, Турбен, ТО "Затрещина" (Вадим Соболев, Павел Ермолаев), Дарья Правда, Дима Ретро, КМФ, Тигран Костан, Курил Что, 100%, PSOF.

Фото: Музей стрит-арта