Музей стрит-арта закрылся для посетителей на неопределенный срок

Те, кто уже приобрел билеты, могут вернуть за них деньги.

Музей стрит-арт в Петербурге временно приостановил свою работу. Об этом накануне сообщила пресс-служба музея.

Решение принято "в связи с происходящими событиями". По всей видимости, имеется в виду военный конфликт между Россией и Украиной. Музея будет закрыт на неопределенный срок.

Надеемся на ваше понимание — мы, как культурная институция, не можем продолжать работать в прежнем режиме. На этих выходных Музей будет закрыт, все билеты можно вернуть через платформу покупки. говорится в официальном сообщении.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Нью-Йорке отменили выступления Мацуева и Гергиева.

Фото: ВКонтакте / Музей стрит-арта