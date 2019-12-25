Музей стрит-арта закрылся для посетителей на неопределенный срок

Музей стрит-арт в Петербурге временно приостановил свою работу. Об этом накануне сообщила пресс-служба музея.
Решение принято "в связи с происходящими событиями". По всей видимости, имеется в виду военный конфликт между Россией и Украиной. Музея будет закрыт на неопределенный срок.
Надеемся на ваше понимание — мы, как культурная институция, не можем продолжать работать в прежнем режиме. На этих выходных Музей будет закрыт, все билеты можно вернуть через платформу покупки.
говорится в официальном сообщении.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Нью-Йорке отменили выступления Мацуева и Гергиева.
Фото: ВКонтакте / Музей стрит-арта
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