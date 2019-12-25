В Нью-Йорке отменили выступления Мацуева и Гергиева

О причинах отмены концертов не сообщается.

В Нью-Йорке отменили выступления российского дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Они должны были выступить в концертном зале Карнеги-холл на этой неделе.

Венским филармоническим оркестром вместо Валерия Гергиева будет дирижировать Янник Незе-Сеген. Говорится в сообщении концертного зала

Почему отменили выступления российских артистов, не сообщается. Их концерты были запланированы на 25-27 февраля.

Ранее мы писали, что Oxxxymiron отменил концерты в Петербурге и Москве.

Фото: ВКонтакте / Валерий Гергиев