В Нью-Йорке отменили выступления Мацуева и Гергиева

В Нью-Йорке отменили выступления российского дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Они должны были выступить в концертном зале Карнеги-холл на этой неделе.
Венским филармоническим оркестром вместо Валерия Гергиева будет дирижировать Янник Незе-Сеген.
Говорится в сообщении концертного зала
Почему отменили выступления российских артистов, не сообщается. Их концерты были запланированы на 25-27 февраля.
Ранее мы писали, что Oxxxymiron отменил концерты в Петербурге и Москве.
Фото: ВКонтакте / Валерий Гергиев
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