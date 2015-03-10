Oxxxymiron отменил концерты в Петербурге и Москве

Он добавил, что не может проводить развлекательные мероприятия, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и метро.

В четверг, 24 февраля, Оксимирон, перенёс свои концерты в Москве и Петербурге на неопределённый срок. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Я переношу свои большие шесть концертов в Москве и Санкт-Петербурге на неопределённый момент. Те, кто хотят, могут сдать билеты. рассказал артист

Как сообщил Оксимирон, перенос концертов связан с обострением конфликта на Украине. Он добавил, что не может проводить развлекательные мероприятия, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и метро.

Добавим, что в Петербурге концерты должны были пройти 4 и 5 марта. Они бы стали первыми за последние пять лет.

Ранее мы сообщали, что начались задержания на антивоенной акции в Петербурге.

Видео: Instagram / norimyxxxo