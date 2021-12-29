Начались задержания на антивоенной акции в Петербурге

В четверг, 24 февраля, у Гостиного двора к семи вечера начались задержания на антивоенной акции. Порядка 200 человек собрались на площади напротив метро, передает корреспондент Piter.tv.
Участники несогласованного митинга стояли с плакатами. Во время задержания противники войны хлопали и скандировали "Нет войне!".
По данным "Фонтанки", задержано более 50 человек. В их числе — минимум два муниципальных депутата.
Ранее Piter.tv публиковал видео, как на Невском проспекте вновь появились оранжевые заборы и автобусы для задержаний.
Фото: Telegram / Аварийный Петербург
Видео: Telegram / ПЬЯTNIЦА
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все