Начались задержания на антивоенной акции в Петербурге

Предположительно, задержали более 50 человек.

В четверг, 24 февраля, у Гостиного двора к семи вечера начались задержания на антивоенной акции. Порядка 200 человек собрались на площади напротив метро, передает корреспондент Piter.tv.

Участники несогласованного митинга стояли с плакатами. Во время задержания противники войны хлопали и скандировали "Нет войне!".

По данным "Фонтанки", задержано более 50 человек. В их числе — минимум два муниципальных депутата.

Ранее Piter.tv публиковал видео, как на Невском проспекте вновь появились оранжевые заборы и автобусы для задержаний.

Фото: Telegram / Аварийный Петербург

Видео: Telegram / ПЬЯTNIЦА