На Лиговском проспекте заметили портрет балерины Матильды Кшесинской

Рисунок появился на торце дома № 141б.

В понедельник, 9 августа, о гигантском изображении балерины Матильды Кшесинской сообщило издание "Невские новости". Рисунок на всем торце дома №141б стал частью проекта реновации здания 1897 года постройки, которое теперь носит имя балерины.

Ранее здание было признано аварийным, однако в прошлом году его выкупили, чтобы сделать апарт-комплекс и провести полную реновацию: проложить новые коммуникации, укрепить и частично заменить перекрытия, заменить кровлю, провести капитальный ремонт подвальных помещений, отделку фасада и благоустройство прилегающей территории.

Ранее мы писали, что на Синопской набережной появился стрит-арт в поддержку олимпийцев.

Фото: Невские новости