На Синопской набережной появился стрит-арт в поддержку олимпийцев

В субботу, 7 августа, в Петербурге появился стрит-арт в поддержку олимпийский спортсменов, которые сейчас находятся в Токио. Об этом сообщили "Невские Новости". Граффити расположено на Синопской набережной около дома №22. На фасаде дома нарисован известный логотип группы The Rolling Stones. Изображение выполнено в цветах российского триколора. Над рисунком не менее известная надпись "We will ROC you", которая отсылает к изменённому названию отечественной сборной. Напомним, сборная выступает под названием ROC (Российский олимпийский комитет). Недавно Piter.tv писал, что в начале августа уже был подобный стри-арт, расположенный в Евпаторийском переулке. Там был изображен Фредди Меркьюри с российским флагом, на котором написан хештег #WeWillROCYou. Через два дня изображение было уничтожено администрацией Выборгского района. Фото: Невские Новости