В Петербурге закрасят стрит-арт с Фредди Меркьюри и российским флагом

По словам администрации, рисунок был не согласован с властями, поэтому будет уничтожен.

Стало известно, что недавно появившийся стрит-арт с Фредди Меркьюри в Евпаторийском переулке закрасят. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Выборгского района 3 августа, во вторник.

По словам администрации, рисунок был не согласован с властями, поэтому будет уничтожен.

За разрешением никто не обращался, согласие на нанесение граффити предприятие не выдавало, - написали в сообщении.

Напомним, стрит-арт появился в воскресенье, 1 августа. На нем Меркьюри нарисован со спины и держит в руках российских триколор, на котором написан хештег #WeWillROCYou. Этот флешмоб направлен на поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Из-за допингового скандала отечественная сборная не смогла выступать под национальным флагом. Сейчас спортсмены выступают под флагом ROC — Russian Olympic Committee.

Ранее мы писали, что на Васильевском острове появился стрит-арт, напоминающий о разрушении зданий.

Фото: Вконтакте / Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург