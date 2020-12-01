На Васильевском острове появился стрит-арт, напоминающий о разрушении зданий

Грибель хотел напомнить об "эпидемии самолечения", когда без должного ухода за домами остается "отращивать руки", чтобы самостоятельно справляться с разрушениями.

В воскресенье, 25 июля, в одном из дворов Васильевского острова появился необычный стрит-арт. Автор работы, Алексей Грибель, создал гипсовые изображения рук, которые выросли из стены здания. О новой работе художник рассказал в своем Instagram.

Работа находится на стене дома №30-32 по Малому проспекту. По задумке художника, человеческие руки "зашивают" трещину в доме. В одной из рук можно разглядеть нитку и иголку. Так, Грибель хотел напомнить об "эпидемии самолечения", когда без должного ухода за домами остается "отращивать руки", чтобы самостоятельно справляться с разрушениями.

Постепенно все начинают понимать, что помощи отдельным слоям застроек ждать неоткуда и все будут просто смотреть как они рассыпаются, моля о помощи, — написал Алексей Грибель.

Ранее мы писали, что в Сестрорецке закрасили стрит-арт с Петром Первым. Изображение, расположенное на небольшой будке, уничтожили не полностью: оставили лишь небольшое "окно", где виден кусочек портрета Петра.

Фото: Instagram / aleksgribel