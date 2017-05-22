В Сестрорецке закрасили стрит-арт с Петром Первым

Изображение, расположенное на небольшой будке, закрасили не полностью: оставили лишь небольшое "окно", где виден кусочек портрета Петра.

Стало известно, что в Сестрорецке на улице Володарского закрасили стрит-арт с Петром Первым. Об этом сообщает корреспондент Piter.tv в воскресенье, 25 июля.

Убирать граффити коммунальщики начали в пятницу, 23 июля. Изображение, расположенное на небольшой будке, закрасили не полностью: оставили лишь небольшое "окно", где виден кусочек портрета Петра.

Что послужило причиной такого решения неизвестно. В комментариях в группе "Новости Сестрорецка" в соц.сети "Вконтакте" пользователи неоднозначно высказались об этом известии. Одни жалеют, что теперь в Сестрорецке не будет граффити. Другие, наоборот, поддержали коммунальщиков, отметив, что стрит-арту уже более шести лет, и краски выцвели и облупились. Словом, рисунок потерял презентабельный вид.

По словам пользователей, стрит-арт появился по инициативе Муниципального совета в 2015 году и был приурочен ко дню города. На средства совета была закуплена краска и приглашен граффитист.

Ранее Piter.tv сообщал, что на стене одного из домов Петербурга появилась паутина в виде арт-объекта.

Фото: Piter.tv, Вконтакте / Новости Сестрорецка