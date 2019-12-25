На стене одного из домов Петербурга появилась паутина в виде арт-объекта

В комментариях подписчики Миши Маркера выражают восторг.

"Вы здесь и вы – муха" – такая фраза появилась на стене одного из петербургских домов. Художник Миша Маркер оповестил своих подписчиков в Instagram о появлении нового стрит-арта.

Выглядит холст необычно и представляет собой паутину будто бы улиц с точкой геолокации. Сам художник назвал работу "Информация.". Вероятно, объект находится где-то на Конюшенной площади.

Ранее мы писали, что из бетонного куба на площади Мужества сделали арт-объект.

Фото: @misha_marker / Instagram