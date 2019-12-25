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На стене одного из домов Петербурга появилась паутина в виде арт-объекта
Сегодня, 13:58
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

На стене одного из домов Петербурга появилась паутина в виде арт-объекта

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В комментариях подписчики Миши Маркера выражают восторг.

"Вы здесь и вы – муха" – такая фраза появилась на стене одного из петербургских домов. Художник Миша Маркер оповестил своих подписчиков в Instagram о появлении нового стрит-арта. 

Выглядит холст необычно и представляет собой паутину будто бы улиц с точкой геолокации. Сам художник назвал работу "Информация.". Вероятно, объект находится где-то на Конюшенной площади. 

Ранее мы писали, что из бетонного куба на площади Мужества сделали арт-объект.

Фото: @misha_marker / Instagram

Теги: петербург, стрит-арт спб, уличное искусство
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Минус
Ivan677
Сегодня 14:06

Очень красиво

 

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