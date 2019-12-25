Из бетонного куба на площади Мужества сделали арт-объект

Зрителям предлагают собрать зашифрованное в кубике-рубика слово.

На проспекте Тореза, 2, появился новый арт-объект от художницы Vlada M. Автор предлагает собрать зрителю зашифрованное на кубике-рубика слово, которое либо приведет к разочарованию, либо к новым размышлениям.

Такая ироничная форма высказывания похожа на издёвку над современным миром искусства, что отчасти так и есть, но всё не так просто! Критика, которую можно увидеть в этой работе, конечно, не относится ко всем произведениям "современного искусства ". пояснил автор

По словам Vlada M., наблюдается тенденция, когда продвигают только тех художников, чьи работы выглядят модно, необычно и вызывают интерес у потенциальных покупателей, а не несут идеи и попытку развить зрителя.

В то время, как неразборчивый зритель слоняется по выставкам и, напрягая извилины, старается разглядеть замысел и извлечь что-то новое и полезное для себя, художник, особо не задумываясь, клепает картины, одна похожая на другую, с комментарием "каждый найдёт в ней что-то для себя". поделилась мнением Vlada M.

Автор соглашается, что мир искусства меняется, но не факт, что в лучшую сторону.

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Фото: @mv_picture / Instagram