В Евпаторийском переулке заметили стрит-арт с Фредди Меркьюри с российским флагом

Меркьюри нарисован со спины и держит в руках российских триколор, на котором написан хештег #WeWillROCYou. Этот флешмоб направлен на поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

В воскресенье, 1 августа, петербуржцы заметили на стене в Евпаторийском переулке новый стрит-арт с вокалистом рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Об этом они рассказали в социальных сетях.

Меркьюри нарисован со спины и держит в руках российских триколор, на котором написан хештег #WeWillROCYou. Этот флешмоб направлен на поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

Петербуржцы в комментариях к посту в группе "Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург" интересуются, как быстро закрасят новую работу.

Напомним, из-за допингового скандала российская сборная не смогла выступать под национальным флагом. Сейчас спортсмены выступают под флгаом ROC — Russian Olympic Committee.

Ранее мы писали, что на Васильевском острове появился стрит-арт, напоминающий о разрушении зданий.

Фото: Вконтакте / Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург