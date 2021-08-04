Неизвестные разрисовали трамвай на Светлановском. Ущерб составил 52 тыс. рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители Калининского района разыскивают граффитистов, которые разрисовали трамвай. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 3 июня в полицию обратился сотрудник "Горэлектротранса". Мужчина заявил о том, что возле дома 123 по Светлановскому проспекту, на конечной остановке, разрисовали трамвай, стоявший на запасном пути. Материальный ущерб составил 51,8 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, приняты меры к установлению "художников".

Ранее мы сообщили о том, что разыскиваются "зацеперы", бросившие петарду в мужчину во Фрунзенском районе Петербурга. У пострадавшего зафиксировали ушибы и ожоги голени.

Фото: Piter.TV