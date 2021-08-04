  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Неизвестные разрисовали трамвай на Светлановском. Ущерб составил 52 тыс. рублей
Сегодня, 11:24
140
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестные разрисовали трамвай на Светлановском. Ущерб составил 52 тыс. рублей

0 0

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители Калининского района разыскивают граффитистов, которые разрисовали трамвай. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 3 июня в полицию обратился сотрудник "Горэлектротранса". Мужчина заявил о том, что возле дома 123 по Светлановскому проспекту, на конечной остановке, разрисовали трамвай, стоявший на запасном пути. Материальный ущерб составил 51,8 тыс. рублей. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, приняты меры к установлению "художников". 

Ранее мы сообщили о том, что разыскиваются "зацеперы", бросившие петарду в мужчину во Фрунзенском районе Петербурга. У пострадавшего зафиксировали ушибы и ожоги голени. 

Фото: Piter.TV 

Теги: граффити, светлановский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии