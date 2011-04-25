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Вандала, который оставил надпись на здании института ФСБ, вычислили по камерам
Сегодня, 9:42
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Вандала, который оставил надпись на здании института ФСБ, вычислили по камерам

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Информацию о графическом объекте передали в ГЖИ.

В Петербурге по камерам вычислили вандала, который написал свою кличку SEVAN на здании института ФСБ. Об этом сообщили в Государственной административно-технический инспекции 20 мая. 

Инспекторы последние шесть месяцев все чаще фиксировали посторонние графические изображения с этой надписью, больше всего – в Красногвардейском районе. Нарушителя выявили по камерам.

Информацию о графическом объекте на жилом доме передали в ГЖИ, в ТСЖ передадут записи с камер для подачи заявления в полицию. 

Ранее мы рассказывали о том, что на станции Волховстрой задержан злоумышленник, разрисовавший вагон поезда. Молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранителей – в отношении него возбуждали уголовное дело за подобное правонарушение.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, граффити
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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