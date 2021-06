Клип Little Big на кавер хита Everybody набрал почти 3,5 млн просмотров на YouTube

Премьера состоялась 4 июня.

Новый клип петербургской рейв-группы Little Big на кавер популярной песни Everybody американского бой-бэнда Backstreet Boys набрал на YouTube почти 3,5 млн просмотров за три дня. Премьера клипа состоялась 4 июня. Режиссерами видео выступили Алина Пязок и фронтмен Little Big Илья Прусикин.

В клипе солистка Софья Таюрская предстала в образе Золушки. К ней прилетела фея и превратила ее лохмотья в модный наряд, а тыкву в шикарный автомобиль. Лидер группы Ильич и вовсе спел в дуэте с козлом.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию со стороны пользователей интернета. Некоторые поклонники группы посоветовали музыкантам оставить "попсовые мюзиклы" и вернуться к рейву и панку. При этом большинству комментаторов клип все-таки понравился.

Ранее Little Big выпустили сборник каверов на песни Backstreet Boys, Ramones и Кадышевой.

Видео: YouTube / Little Big