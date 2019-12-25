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Певица МакSим все еще в тяжелом состоянии
Сегодня, 18:43
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Певица МакSим все еще в тяжелом состоянии

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Ее перевели в условную группу "КТ-4".

Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) перевели в условную группу "КТ-4", к которой относят пациентов с большой площадью поражения легких, передает телеграм-канал Baza. 

Исполнительница все еще находится в тяжелом состоянии. На данный момент, поражение ее легких составляет 75%. Врачи ввели ее в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ. По данным издания, состояние стабильное, прогнозов по выводу с ИВЛ пока нет. 

Отметим, что в больницу Абросимова попала с 40% поражением легких. 

В прошлом году певица впервые рассказала об уходе со сцены и о том, как переносила последствия аварии, в которую попала в 2019 году.

Ранее мы писали, что певица МакSим подключена к аппарату ИВЛ.

Фото: Instagram / @maksimartist

Теги: коронавирус, певица макsим
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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