Названы российские музыканты, которых чаще всего слушают за рубежом

Список возглавил Петр Чайковский.

Русский классик Петр Ильич Чайковский оказался на первой строчке в списке самых прослушиваемых отечественных музыкантов за рубежом. Его композиции можно найти более чем в 100 редакционных плейлистах Spotify, пишет ТАСС.

Компанию Чайковскому в тройке лидеров разбавил дуэт из Ижевска Rauf & Faik и рэпер Моргенштерн. В этом году Моргенштерн кроме бесконечного потока громких синглов выпустил сразу два полноценных альбома – "Million Dollar: Happiness" и "Million Dollar: Busines".

В десятку самых прослушиваемых за рубежом русских музыкантов также вошли певец Jony, дуэт Miyagi & Andy Panda, диджей ARTY, группа "Тату" и др. Замыкают топ-10 композиции Сергея Рахманинова.

Сервис Spotify создан в 2008 году. Сегодня им пользуются более 356 млн человек по всему миру. В России Spotify был запущен 15 июля 2020 года.

Ранее мы писали, что Моргенштерн стал самым прослушиваемым музыкантом в Spotify.

Фото: pexels.com