Моргенштерн стал самым прослушиваемым музыкантом в Spotify

Самой популярной исполнительницей назвали Алёну Швец.

Рэп-исполнитель Моргенштерн стал самым прослушиваемым музыкантом в российском сегменте Spotify. Рейтинг был составлен в честь годовщины запуска сервиса в России.

Самой популярной исполнительницей признали Алёну Швец, среди групп победил южнокорейский бойбенд BTS.

В топ исполнителей также вошли Скриптонит, kizaru, ЛСП, Pharaon, Макс Корж, Билли Айлиш, Ариана Гранде и другие. Самой популярной композицией была названа "Я напиваюсь" Slava Marlow. В топе-3 также оказались "Дежавю" kizaru и Cristal & Мoёt Моргенштерна.

Лидирующую позицию в списке альбомов занял Born to trap рэп-исполнителя kizaru. В тройку лидеров также вошли Yamakasi группы Miyagi & Andy Panda и Ghetto Garden исполнителя Mayot.

Ранее мы писали, что Моргенштерн станет тестировщиком игры Stalker 2.

Фото: Instagram / morgen_shtern