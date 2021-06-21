Моргенштерн станет тестировщиком игры Stalker 2

Певец заявил, что является фанатом серии игр про сталкера.

В интервью Даниилу Поперечному на канале "Без души" Моргенштерн признался, что не играет сейчас в компьютерные игры. Однако очень ждет выхода игры "Сталкер 2" и уже договорился, что будет ее тестером.

Поперечный при этом рассказал, что в 16 лет принимал участие в тестировании игры "Сталкер: Чистое небо".



Напомним, что Stalker 2 выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series X/S. В новом в ролике, опубликованном на YouTube-канале разработчиков игры GSC Game World, сказано, что игра получит новую группировку и "героев с интересными судьбами".

Ранее игра Cyberpunk 2077 вернулась в PlayStation Store.

Видео: YouTube / Данила Поперечный