В Москве откроют первый в России кластер видеоигр и анимации

Сергей Собянин раскрыл подробности нового объекта в городе.

Первый на территории России кластер видеоигр и анимации откроется к следующему году в Сколково. Соответствующей информацией с подписчиками поделился мэр Москвы Сергей Собянин через собственный Telegram-канал. Чиновник объяснил, что резидентами центра станут ведущие и начинающие отечественные компании-разработчики и анимационные студии. Глава города сопроводил пост в социальных сетях презентационным роликом. В нем говорится о том, что кластер будет размещен на пространстве в 40 тысяч квадратных километров. Власти ожидают, что он станет локацией для проведения конференций и общения представителей игровой индустрии. Собянин подчеркнул, что для молодых специалистов в нем запустят большую образовательную площадку, а для совершенствования профессиональных знаний и навыков представителей индустрии Агентство креативных индустрий запланировало "Фабрику видеоигр".

Уверен, создание кластера поможет развитию видеоигрового туризма. И уже скоро появятся игры, место действия, сюжет и персонажи которых будут связаны с Москвой, ее историей, культурой и географией. Сергей Собянин, мэр Москвы

Москва примет участие в финансировании ВСМ.

Фото и видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин