Москва примет участие в финансировании ВСМ

Ранее министр транспорта Виталий Савельев уточнил, что строительство ВСМ из Москвы в Петербург потребует около 610 млрд рублей из федерального бюджета, а на первом этапе понадобится 28 поездов.

Губернатор Александр Беглов заявил, что Петербург присоединяется к финансированию проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) и готов стать одним из её участников-концессионеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее министр транспорта Виталий Савельев уточнил, что строительство ВСМ из Москвы в Петербург потребует около 610 млрд рублей из федерального бюджета, а на первом этапе понадобится 28 поездов.

После совещания с участием президента России Владимира Путина, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что Москва также примет участие в финансировании проекта ВСМ до Петербурга вместе с другими заинтересованными регионами. В своём Telegram-канале Беглов подчеркнул, что Петербург готов к финансовому участию в проекте и готов стать одним из участников-концессионеров. Он отметил, что строительство ВСМ требует значительных средств из федерального бюджета и станет ключевым этапом объединения потенциала двух российских столиц.

Ранее мы сообщили о том, что в Кремле заявили о согласовании ВСМ Москва-Петребург.

Фото: Российская академия транспорта