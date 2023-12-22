В Кремле заявили о согласовании ВСМ Москва-Петребург

По словам представителя Кремля, детали будущего документа, по которому будет создан проект, уточнят позднее.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил что основная схема высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург уже согласована. Такую информацию передаёт ТАСС.

По словам представителя Кремля, детали будущего документа, по которому будет создан проект, уточнят позднее.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна приближается к реализации проектов по строительству ВСМ. По словам главы государства, высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва - Санкт-Петербург должна стать первым этапом в развитии подобных проектов.

Ранее мы сообщили о том, что поезда по ВСМ Москва — Петербург будут курсировать каждые 15 минут.

Фото: РЖД