Поезда по ВСМ Москва — Петербург будут курсировать каждые 15 минут

Строительство магистрали предусмотрено проектом Транспортной стратегии РФ до 2030 года.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев, в ходе совещания по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург с участием президента Владимира Путина, заявил, что поезда по ней будут курсировать каждые 10-15 минут. Об этом пишет ТАСС 15 февраля.

Кроме того, Савельев напомнил о сокращении времени в пути между городами.

Скорое время пути между Москвой и Санкт-Петербургом почти в два раза мы сократим с 4 часов до 2 часов 15 минут. Виталий Савельев, министр транспорта РФ

Строительство ВСМ Москва — Петербург предусмотрено проектом Транспортной стратегии РФ до 2030 года. Первая партия поездов для магистрали составит 28 штук, на ее закупку выделят 148 млрд рублей. На все работы по строительству потребуется 610 млрд рублей.

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Фото: пресс-служба РЖД