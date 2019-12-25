Игра Cyberpunk 2077 вернулась в PlayStation Store

Игру разрабатывали с 2013 года.

В сервис PlayStation Store вернулась игра Cyberpunk 2077. Ее релиз в декабре 2020 года был одним из самых ожидаемых событий для геймеров, однако через неделю после релиза компания Sony отозвала игру. Об этом говорится в официальном аккаунте игры в Twitter.

"Cyberpunk 2077 вернулся в PlayStation Store", - говорится в сообщении.

Отметим, что игру отозвали после того, как я некоторых геймеров возникли нарекания к ней, были сбои и проблемы совместимости.

В настоящий момент игра вновь появилась в PlayStation Store и запустить ее можно на приставках PlayStation 4 Pro и PlayStation 5.

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