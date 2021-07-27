Акция в поддержку жителей Курской области прошла на Дворцовой площади

Неравнодушные жители сделали объемную надпись из зажженных свечей.

Жители и гости Санкт-Петербург не остались равнодушными в связи с событиями, которые происходят сейчас в Курской области. В знак поддержки на Дворцовой площади создали объемную надпись из зажженных свечей: "Курск, мы с тобой!"

— Петербург с Курской областью, — написал глава Северной столицы Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Кроме того, в Петербурге организован сбор гумпомощи в поддержку жителей Курской и Липецкой областей. Пункт от "Народного фронта" работает ежедневно с 9:00 до 17:00 на улице Марата, 82. Люди могут принести продукты,одежду, средства личной гигиены, внешние аккумуляторы, медикаменты, детские игрушки, книги. Также петербуржцев просят приютить животных из Курской области.

Напомним, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Националисты ведут неизбирательную стрельбу по гражданским объектам в нескольких приграничных регионах РФ, в их числе и Курская область. Национальный антитеррористический комитет ввел режим КТО в Брянской, Курской и Белгородской областях.

Фото: Telegram-канал губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов