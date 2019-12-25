Петербуржцев просят приютить животных из Курской области

Первое зоотакси отправится из Курской области в столицу и Петербург 11 августа.

В пятницу, 9 августа, в Петербурге стало известно о призыве к местным жителям временно приютить кошек и собак, которые эвакуируются из Курской области, подвергшейся атакам ВСУ. Информация об этом появилась в официальной группе приюта "Помощь животным | Право жить | Курск" в социальной сети "ВКонтакте".

Представители приюта отметили, что жители Суджи и соседних населённых пунктов пытаются спастись от угрозы, поэтому они обращаются за помощью в организации временного размещения для домашних животных в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской области, Твери и других городах. В случае экстренной эвакуации забрать с собой 300 собак и кошек будет невозможно.

Первое зоотакси отправится из Курской области в столицу и Петербург 11 августа.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)