Пункт от "Народного фронта" работает ежедневно с 9:00 до 17:00 на улице Марата, 82.

Губернатор Петербурга поручил организовать сбор гуманитарной помощи для жителей Липецкой и Курской областей.

Сейчас в Петербурге организован сбор гуманитарной помощи в поддержку жителей Курской области. Пункт от "Народного фронта" работает ежедневно с 9:00 до 17:00 на улице Марата, 82. В первую очередь, людям необходимы продукты питания, одежда, средства личной гигиены, внешние аккумуляторы, медикаменты. Также можно приносить детские игрушки, книги. Также петербуржцев просят приютить животных из Курской области.

По данным Минобороны РФ, за ночь 9 августа над Липецкой областью сбили 19 БПЛА, был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Тем временем, в ЕК попытались оправдать нападение ВСУ на Курскую область.

Фото: Telegram/ Алексей Смирнов