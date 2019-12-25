Мужчина получил ранения в результате атаки БПЛА на Липецк

Губернатор сообщил о последствиях атаки БПЛА по российскому региону.

Мужчина пострадал в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины по территории города Липецк. Соответствующее заявление сделал через социальные сети местный губернатор Игорь Артамонов. Российский чиновник отметил, что обломками дронов противника в различных районах повреждены частные и многоквартирные здания, а также поликлиника по улице Меркулова. В текущий момент на местах падения БПЛА работают оперативные и экстренные ведомства. Поступающие от населения сообщения проверяются.

Пострадал мужчина 2001 года рождения. Сейчас он находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Также обломками беспилотника повреждено здание поликлиники на улице Меркулова. Игорь Артамонов, глава Липецкой области

Губернатор добавил, что в момент налета БПЛА по медицинской организации, здание было закрыто, а людей внутри помещения не находилось.

В Липецкой области после падения БПЛА на жилой дом погибли мужчина и ребенок.

Фото: Telegram / Игорь Артамонов