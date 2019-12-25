В Липецкой области после падения БПЛА на жилой дом погибли мужчина и ребенок

Частный жилой дом воспламенился в результате падения украинского беспилотника на территории Липецкой области в ночь на 26 августа. Соответствующее заявление сделал через социальные сети местный губернатор Игорь Артамонов. Российский чиновник отметил, что жертвами трагедии стал взрослый мужчина и 14-летний подросток. Кроме этого известно о двух пострадавших женщинах. В настоящее время пациентки госпитализированы. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.
К сожалению, погибли два человека - мужчина и 14-летний ребенок.Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. На месте происшествия находится глава округа Давид Тодуа. Работают экстренные службы.
Игорь Артамонов, глава Липецкой области
В Липецке произошло возгорание на территории производственных объектов.
Фото: Telegram / Игорь Артамонов
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все