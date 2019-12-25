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В Липецкой области после падения БПЛА на жилой дом погибли мужчина и ребенок
Сегодня, 8:30
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В Липецкой области после падения БПЛА на жилой дом погибли мужчина и ребенок

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Игорь Артамонов сообщил о погибших и пострадавших после налета БПЛА ВСУ в регион.

Частный жилой дом воспламенился  в результате падения украинского беспилотника на территории Липецкой области в ночь на 26 августа. Соответствующее заявление сделал через социальные сети местный губернатор Игорь Артамонов. Российский чиновник отметил, что жертвами трагедии стал взрослый мужчина и 14-летний подросток. Кроме этого известно о двух пострадавших женщинах. В настоящее время пациентки госпитализированы. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.

К сожалению, погибли два человека - мужчина и 14-летний ребенок.Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. На месте происшествия находится глава округа Давид Тодуа. Работают экстренные службы.

Игорь Артамонов, глава Липецкой области

В Липецке произошло возгорание на территории производственных объектов.

Фото: Telegram / Игорь Артамонов

Теги: беспилотники, игорь артамонов, липецкая область
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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