В Липецкой области после падения БПЛА на жилой дом погибли мужчина и ребенок

Игорь Артамонов сообщил о погибших и пострадавших после налета БПЛА ВСУ в регион.

Частный жилой дом воспламенился в результате падения украинского беспилотника на территории Липецкой области в ночь на 26 августа. Соответствующее заявление сделал через социальные сети местный губернатор Игорь Артамонов. Российский чиновник отметил, что жертвами трагедии стал взрослый мужчина и 14-летний подросток. Кроме этого известно о двух пострадавших женщинах. В настоящее время пациентки госпитализированы. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.

К сожалению, погибли два человека - мужчина и 14-летний ребенок.Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. На месте происшествия находится глава округа Давид Тодуа. Работают экстренные службы. Игорь Артамонов, глава Липецкой области

В Липецке произошло возгорание на территории производственных объектов.

Фото: Telegram / Игорь Артамонов