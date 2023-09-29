В Липецке произошло возгорание на территории производственных объектов

Игорь Артамонов сообщил о возгорании объекта местной инфраструктуры.

На территории города Липецка загорелись производственные объекты. Соответствующее заявление сделал через социальные сети местный губернатор Игорь Артамонов. Российский чиновник заметил, что площадь пожара в настоящее время составляет около 2,5 тысячи квадратных метров. Администрация направила к месту инцидента дополнительные силы спасательных подразделений. Также на локации сейчас работают все оперативные службы.

В Липецке, на территории производственных объектов на улице Передельческой, произошло возгорание на открытой площадке. Игорь Артамонов, глава Липецкой области

Согласно уточненным данным от регионального управления МЧС, погибших и пострадавших в результате воспламнения производственной площадки нет.

В Липецкой области в ночь на 14 апреля при атаке ВСУ погиб человек.

Фото: Telegram / Игорь Артамонов