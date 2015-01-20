В Липецкой области при атаке ВСУ погиб человек

Игорь Артамонов раскрыл подробности последствий налета дронов ВСУ на российский регион.

Одна женщина погибла, еще пять человек оказались ранены после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на территорию Липецкой области. Соответствующее заявление сделал через социальные сети местный губернатор Игорь Артамонов. Российский чиновник заметил, что в настоящее врем медики госпитализировали четверых раненых на город Елец.

К сожалению, есть жертвы. В доме на улице Черокманова погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Еще пять человек пострадали, из них четверо госпитализированы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Игорь Артамонов, глава Липецкой области

Известно, что обломками вражеских БПЛА повреждено остекление в нескольких жилых домах. На территории села Долгоруково после падения дрона ВСУ возник пожар. Однако все жильцы были эвакуированы из здания. Сейчас они располагаются у родственников. Сотрудники экстренного ведомства потушили пламя. На местах инцидентов продолжают работать профильные органы и оперативные службы. В ближайшее время главами муниципалитетов по Липецкой области будет проведена оценка ущерба и оказана материальная помощь потерпевшим.

Фото: Telegram / Игорь Артамонов