Петер Стано прокомментировал атаку ВСУ на российский регион.

В Европейской комиссии попытались оправдать нападение Украины на Курскую область. В пресс-службе внешнеполитического ведомства назвали это частью "права на самооборону", несмотря на то, что в результате атаки, которую в Москве назвали терактом, погибло и пострадало гражданское население. Соответствующее заявление официальный представитель МИД Евросоюза Петер Стано сделал на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе. По словам иностранного дипломата, атаки по Курской области не повлияют на поддержку Киева со стороны ЕС.

В рамках законного права на самооборону Украина имеет право наносить удары по противнику там, где она считает это необходимым не только на своей территории, но и на территории противника. Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

Напомним, что официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова прокомментировала атаку армии киевского режима на Курскую область. Чиновница объяснила, что речь идет об очередном террористическом акте Украины, направленном против мирного населения. Следственный комитет страны возбудил уголовные дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия.

ЕС не смог согласовать осуждение ответа на запрет доступа к российским СМИ.

Фото и видео: European Commission