ЕС не смог согласовать осуждение ответа на запрет доступа к российским СМИ

Петер Стано сообщил о реакции Брюсселя на меры со стороны Москвы.

Европейский союз не смог согласовать заявление всех 27 стран-членов с осуждением ответных российских мер в отношении некоторых европейских СМИ, хотя дипломаты пытались договориться по теме. Соответствующее заявление официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сделал на регулярном брифинге в Брюсселе. Дипломат пояснил, что одна из стран не утвердило общее заявление.

Будет опубликовано заявление от имени главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, поддержанное 26 государствами. Мы можем в целом заявить, что ЕС осуждает решение России запретить ряд европейских СМИ в РФ как абсолютно безосновательное и политически мотивированное. Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

Иностранный политик отметил, что западные санкции, в отличие от российских, якобы "обоснованы". Петер Стано уточнил, что запрещенные в России европейские медиа функционируют согласно независимым, профессиональным журналистским стандартам. Он уверен, что эти источники информации снабжали российских граждан независимыми сведениями, в том числе и той, что касается украинского кризиса. В ЕС добавили, что решение коллективного Брюсселя о запрете ряда СМИ из РФ связано с тем, что их нельзя назвать независимыми источниками данных.

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Фото и видео: European Commission