В Липецкой области ПВО уничтожила 45 беспилотников, один человек пострадал

Игорь Артамонов сообщил о ликвидации последствий ночного удара БПЛА ВСУ по российской территории.

Мужчина 1990 года рождения пострадал в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Липецкую область ночью на 28 октября. Соответствующее заявление сделал через социальные сети местный губернатор Игорь Артамонов. Российский чиновник отметил, что сейчас пациент проходит лечение в амбулаторном формате. Он отказался от госпитализации. Состояние потерпевшего оценивается врачами как удовлетворительное.

Житель Липецка 1990 года рождения доставлен в травмпункт БСМП с осколочным ранением левой голени. Под местной анестезией из мягких тканей врачи удалили металлический фрагмент. Предположительно, небольшой обломок арматуры. Игорь Артамонов, глава Липецкой области

Известно, что за минувшую ночь над регионом противовоздушные средства (ПВО) обороны сбили 45 дронов врага. Сведений о погибших нет. За медицинской помощью обратился один человек. Игорь Артамонов дополнительно опроверг информацию о сильном пожаре, который якобы возникал на промышленном предприятии. Местные власти отмечают, что воспламенение в посадках после падения обломков БПЛА оперативно локализовано.

Мужчина получил ранения в результате атаки БПЛА на Липецк.

Фото: Telegram / Игорь Артамонов