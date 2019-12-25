Шестерых арестовали за акцию в поддержку Народного Карабаха на Невском проспекте

Всего в суд поступило 12 материалов в отношении граждан России и Азербайджана.

Вечером в понедельник, 9 ноября, Куйбышевский районный суд рассмотрел 12 материалов дела в отношении граждан России и Азербайджана, которые приняли участие в несанкционированной акции в поддержку Народного Карабаха у площади Восстания.

Задержанные остановились на "красный" сигнал светофора на Невском проспекте, включили "аварийку", сигналили и кричали "Карабах! Карабах!" и другие лозунги. По предварительной информации, в акции приняло участие не меньше 20 человек. Скандируя лозунги участники акции "добровольно участвовали в публичном [несогласованном с властью города] мероприятии в форме митинга, целью которого было привлечение внимания окружающих к проблеме общественно-политического характера - конфликта между Азербайджаном и Арменией". Отмечается, что проводимая акция помешала движению по проспекту.

Шестеро признали вину: суд арестовал их на сутки. Еще шестеро ждут решения.

Ранее мы писали, что Азербайджан взял под контроль город Шуша в Карабахе.

Фото: Piter.TV