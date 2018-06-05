Юрий Стоянов назвал пыткой выступления на шоу "Маска"

Он заявил, что в костюме Банана было очень сложно дышать.

Народный артист РФ Юрий Стоянов рассказал, с какими трудностями столкнулся во время участия в шоу "Маска" на НТВ. Во время беседы с ведущим Вячеславом Макаровым он назвал выступления в проекте "настоящей пыткой".

Юрий Стоянов выступал в образе Банана. Он заявил, что передвигаться в этом костюме было не очень сложно, однако дышать в нем тяжело.

Стоит отметить, что ни члены жюри, ни телезрители не смогли разгадать личность Банана. Все до последнего было уверены, что в костюме Банана выступает Александр Буйнов. Юрий Стоянов совершенно не расстроился из-за того, что покинул шоу. Он сделал это с улыбкой на лице.

Ранее мы писали, что Киркоров не узнал Бузову в костюме Розовой Пантеры на шоу "Маска".

Фото: кадр из шоу "Маска" на НТВ