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Владимир Путин поздравил артиста Юрия Стоянова с юбилеем
Сегодня, 13:35
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Владимир Путин поздравил артиста Юрия Стоянова с юбилеем

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Мастер импровизации отмечает 65-летие.

Артист Юрий Стоянов сегодня, 10 июля, отмечает юбилей. Ему исполнилось 65 лет. Деятеля искусства поздравил президент России Владимир Путин. Поздравление передали в пресс-службе Кремля.

Вас – одаренного, творчески востребованного артиста, телеведущего, мастера импровизации – знают и любят поклонники эстрады, театра, кинематографа. Желаю Вам здоровья, благополучия, воплощения в жизнь задуманных идей и замыслов.

Владимир Путин

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Фото:  ВКонтакте / МХТ им.А.П.Чехова. Официальная группа

Теги: артист, поздравление от путина, юбилей, юрий стоянов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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