Владимир Путин поздравил артиста Юрия Стоянова с юбилеем

Мастер импровизации отмечает 65-летие.

Артист Юрий Стоянов сегодня, 10 июля, отмечает юбилей. Ему исполнилось 65 лет. Деятеля искусства поздравил президент России Владимир Путин. Поздравление передали в пресс-службе Кремля.

Вас – одаренного, творчески востребованного артиста, телеведущего, мастера импровизации – знают и любят поклонники эстрады, театра, кинематографа. Желаю Вам здоровья, благополучия, воплощения в жизнь задуманных идей и замыслов. Владимир Путин

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Фото: ВКонтакте / МХТ им.А.П.Чехова. Официальная группа