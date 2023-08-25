Вышел трейлер сериала "Трепачи" с актерским дуэтом Калюжного и Стоянова

Релиз проекта запланирован на 21 сентября.

Отечественный онлайн-кинотеатр Premier опубликовал на собственном YouTube-канале трейлер сериала "Трепачи", выход которого планируется 21 сентября. История расскажет о молодом человеке по имени Даня, который переехал в Москву, мечтая покорить индустрию столичного стендапа. Юноша стал снимать квартиру у местного пенсионера Вячеслава Соколова. В свое время пожилой человек был известен в Советском Союзе как сатирик. В результате Соколов решает помочь юному юмористу раскрыть свой талант. Главные роли в шоу исполнили Глеб Калюжный и Юрий Стоянов. Режиссером проекта выступил Симон Багдасарян. В актерский состав также вошли Оскар Кучера, Алексей Кирсанов, Михаил Евланов, Роза Хайруллина и другие.

В трейлере Hitman World of Assassination показали новую иллюзорную цель.

Фото и видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр PREMIER