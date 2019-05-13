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В трейлере Hitman World of Assassination показали новую иллюзорную цель

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Релиз игры намечен на октябрь.

Разработчики компьютерной игры Hitman — World of Assassination (прежняя версия Hitman 3) выпустили в социальных сетях трейлер про будущую иллюзорную цель. Как выяснилось, ей станет суперзвезда и популярный диджей Димитрий Вегас. Этот персонаж списан с реального исполнителя с ником Dimitri Vegas. Музыкант выступает в дуэте с другим диджеем Like Mike. Артист подарил иллюзорной цели внешность и голос. Создатели уточнили, что цель проекта будет проводить концерт в огромном ночном клубе на карте "Берлин". Игроки смогут "разобраться" с заказом не раньше октября 2023 года.

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Фото и видео: YouTube / HITMAN
 

Теги: hitman world of assassination, компьютерная игра, трейлер, хитман
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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