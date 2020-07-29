No Man’s Sky получила масштабное обновление Echoes с новыми врагами Аутофагами

Разработчики раскрыли особенности апгрейта игры.

Компания Hello Games выпустила для компьютерной игры No Man"s Sky обновление 4.4 под названием Echoes, о некоторых особенностях которого издание GamesRadar+ рассказало раньше времени. Авторы уточнили, что пользователям стоит ждать встречу с ранее неизвестной расой роботов-пришельцев, с которыми связан новый контент. Дополнительно теперь к крупным космическим сражениям смогут присоединяться пираты. Такая фракция получит от разработчиков несколько усовершенствованных кораблей. Создатели проекта заметили, что свежий апдейт призван вдохнуть новую жизнь в проект.

В новом трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 подтвердили перенос релиза на начало 2024 года.

Фото и видео: YouTube / HelloGamesTube