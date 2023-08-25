В новом трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 подтвердили перенос релиза на начало 2024 года

Игра выйдет в свет в первом квартале 2024 года.

Компания GSC Game World поделилась в социальных сетях новым трейлером к компьютерной игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В ролике создатели проекта подтвердили появившуюся ранее в интернете информацию о переносе игры на первый квартал 2024 года. Сам ролик получил название "Болты и пули". В кадре дополнительно продемонстрированы различные локации и присутствующие на них аномалии. Как и в оригинальной версии, выявить подобные зоны пользователь сможет при помощи бросков болта или другого предмета. Также игрокам показали перестрелки с группировками "Зоны", встречи с монстрами.

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Фото и видео: YouTube / GSC Game World