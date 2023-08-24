IGN: сериал по игре Fallout выйдет в 2024 году

Премьера сериала по Fallout состоится на Prime Video в 2024 года.

Представители компании IGN рассказали о том, что сериал по компьютерной игре Fallout выйдет в 2024 году. Предположительно, съемочный период завершился в феврале 2023 года.Создатели шоу оказали на официальном мероприятии gamescom 2023 тизер. Позже данный ролик был слит в социальные сети. На мероприятии презентовал ролик лично Тодд Говард в зоне Starfield. Зрители поделились некоторыми деталями, рассказав, что в проекте ожидаются многие детали, которые должны порадовать фанатов проекта.

Одним из фильмов, вдохновивших Starfield, был "Интерстеллар", написанный Джонатаном Ноланом. Я познакомился с Джонатаном, и я всегда хотел снять телешоу Fallout. Итак, я поговорил об этом с Джонатаном, и мы начали снимать сериал. Тодд Говард во время презентации

В ролике авторы показали кадры со зловещим маршем Братства по пустыне, открытии убежища, многочисленными ядерными взрывами. Дополнительно продемонстрирован персонаж Уолтона Гоггинса, в котором опознали упыря, имеющего сходство с Джоном Хэнкоком из Fallout 4.

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Фото и видео: Вконтакте / StopGame.ru