Bandai Namco анонсировала Little Nightmares III

Игра выйдет в свет в 2024 году.

На офи циальном мероприятии Gamescom 2023 студия Supermassive Games и издательство Bandai Namco представили пользователям новую компьютерную игры Little Nightmares 3. Речь идет о триквеле известной серии хорроров, который перешёл в руки новой команды. События истории будут происходить в другой локации и будут связаны с ранее неизвестными персонажами. Героями снова станут маленькие дети, попавшие в сюрреалистичный кошмар. Лоу будет вооружён луком, а Одиночка — гаечным ключом. Многие загадки игрокам предстоит решать с применением способностей обоих персонажей. Официальная премьера Little Nightmare 3 запланирована на 2024 год. Проект будет доступен для платформы персональных компьютеров, а также игровых консолей.

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Фото и видео: YouTube / BANDAI NAMCO Europe