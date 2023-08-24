Вышел трейлер музыкальной драмы "Флора и сын" с Джозефом Гордоном-Левиттом

Релиз на стриминге намечен на 29 сентября.

Американский стриминговый сервис Apple TV+ представил в социальных сетях трейлер музыкального фильма "Флора и сын" (Flora and Son), сценарием и постановкой которого занимался Джон Карни. Он известен зрителям работой над такими проектами как "Хоть раз в жизни" (Begin again) и "Рок-н-рольщики" (Sing Street). Основные роли в новой ленте сыграют Ив Хьюсон ("В её глазах") и Джозеф Гордон-Левитт ("500 дней лета"). История расскажет о судьбе матери-одиночки, которая пытается воспитать сына-подростка Макса. Женщина хочет научить мальчика игре на гитаре, однако позже начинает сама музицировать с учителем из Лос-Анджелеса. Постепенно Флоре с помощью увлечения музыкой удаётся найти общий язык с сыном, который тайно писал песни.

Известно, что "Флора и сын" выйдет в ограниченный прокат на территории США 22 сентября. На онлайн-сервисе Apple TV+ фильм появится 29 сентября.

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Фото и видео: YouTube / Apple TV