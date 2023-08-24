Lionsgate показала новый трейлер "Неудержимых 4"

Фильм выйдет в прокат с 21 сентября.

Фанаты просили у компании Lionsgate, являющейся создателем серии "Неудержимые", "взрослый" рейтинг R и как можно больше экшена, поэтому создатели опубликовали в социальных сетях жестокий трейлер новой части своего боевика. Дополнительно в ленте будет много нецензурной лексики, кровавые перестрелки и шутки ниже пояса. Постановкой картины занимался Скотт Во, известный зрителям по работе над "Need for Speed: Жажда скорости". В актерском составе заявлены Энди Гарсиа, Дольф Лундгрен, Тони Джа, Ико Уайс, Рэнди Кутюр, Джейкоб Скипио и другие.

Напомним, что изначально "Неудержимые 4" должны были выйти в широкий прокат в августе 2022 года, однако позже официальная дата выхода в свет изменилась на 21 сентября 2023 года.

Wink и START представили первый тизер сериала "Слово пацана".

Фото и видео: YouTube / Lionsgate Movies