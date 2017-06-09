Wink и START представили первый тизер сериала "Слово пацана"

Эпизоды начнут выходить осенью.

Российские стриминговые сервисы Wink и START выпустили в социальных сетях официальные тизер и постер восьмисерийной драмы "Слово пацана" (18+). Сериал рассказывает зрителям о переломном периоде в жизни страны. Сюжет начинается в конце 1980-х годов, когда население уже не могло жить по-старому, а по-новому - еще не умело. Реелиз проекта запланирован на осень текущего года. Режиссером-постановщиком проекта стал Жора Крыжовников. Он также отметился в роли сценариста шоу совместно с Андреем Золотаревым. В актерском составе проекта заявлены Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Юлия Александрова, Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Анна Пересильд, Лев Зулькарнаев, Рузиль Минекаев, Антон Васильев, Иван Макаревич, Леон Кемстач, Вячеслав Копейкин, Григорий Дудник, Ярослав Могильников и другие.

Ubisoft показала геймплейный трейлер мобильной Assassin"s Creed Jade.

Фото и видео: YouTube / START