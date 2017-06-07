Ubisoft показала геймплейный трейлер мобильной Assassin’s Creed Jade

Пользователям предложат погрузиться в мир Древнего Китая.

Создатели мобильной игрыAssassinʼs Creed, известной ранее под названием Codename Jade, определились с окончательным наименованием проекта. Об этом авторы рассказали в социальных сетях. Речь идет о спин-оффе оригинальной компьютерной версии. Разработкой занимаются специалисты из компании Level Infinite. Сеттингом для этой части был выбран Древний Китай, а события игры развернутся в третьем веке до нашей эры. Сюжет основан на истории отомщения. Игрокам придется взять управление за учеником великого мастера Вэй Ю, которому предстоит найти и наказать предателей.

Assassin"s Creed Jade вскоре появится в сервисах App Store и Google Play. Второе- закрытое бета-тестирование игры пройдёт в ближайшее время. Официально подать заявку на участие можно на сайте игры.

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Фото и видео: YouTube / Access The Animus